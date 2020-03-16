مخابئ سرية للشيش وإغلاق وهمي للسناتر.. الدقهلية تحرر محاضر لـ28 مقهى

"مخابئ سرية للشيشة، وإغلاق وهمي لبعض سناتر الدروس الخصوصية والطلاب بداخلها"، هذا ما كشفت عنه الحملة المكبرة التي استمرت لليوم الثاني على التوالي لشرطة مرافق الدقهلية، على أماكن التجمعات في مدينة المنصورة في إطار إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

خرجت الحملة تنفيذا لقرار المحافظ الدكتور أيمن مختار، بحظر الشيشة داخل المقاهي والكافيتريات، ومصادرتها، وتحت إشراف اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، وبقيادة العميد وائل الشربيني، مدير إدارة شرطة المرافق، وبمشاركة الرائد فاروق حماد وكيل الإدارة والرائد محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق وضباط وأفراد الإدارة.

واستهدفت الحملة نطاق حي غرب المنصورة، والتي أسفرت عن إغلاق 24 مركز دروس خصوصية، فيما جرى مناشدة الأهالي بالإبلاغ الفوري عن أي سنتر يفتح أبوابه مره أخرى، والإبلاغ عن أي سنتر يعرفونه وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.

حيث فوجئت الحملة بوجود بعض السناتر مغلقة من الخارج، فيما بها عدد من الطلاب والمدرسين بالداخل، وكذلك بعض المقاهي تخبئ الشيشة في مبنى مجاور تحت الإنشاء أو في البيوت المجاورة لها، وتأخذ منها حسب الطلب.

وأسفرت الحملة عن تحرير عددا من المحاضر لـ28 كافيتريه ومقهى، ومصادرة 7200 مضبوطات متنوعة، منها مئات الشيش، وإبعاد الباعة الجائلين من أماكنهم المخالفة وفتح عدد من الشوارع الرئيسي وإزالة التعديات عن حرم الطريق.

يذكر أن الحملة تمكنت خلال حملتها أمس من إغلاق 4 سناتر، و32 مقهى، و7 بلاي استيشن، ومصادرة 9752 مضبوطات وتحرير 249 محضر.