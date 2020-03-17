بعد تعليق حركة الطيران.. أهم قرارات وزير الطيران لمواجهة كورونا

في ضوء حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا وبناءً على القرار الصادر بالأمس، من رئاسة مجلس الوزراء بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتباراً من الخميس المقبل بتوقيت الثانية عشر ظهراً وحتى نهاية شهر مارس الجاري، تعرف على أبرز القرارت التي أصدرها محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، في 9 نقاط.

1- وجَّه وزير الطيران المدني توجيهاته خلال الاجتماع الذى عقده مع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ورؤساء الشركات التابعة وقيادات وزارة الطيران المدني، بسرعة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر وعودة المصريين والأجانب من وإلى مصر قبل توقف حركة الطيران في المطارات المصرية مع التأكيد على استمرار مصر للطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة وشركات الطيران الأجنبية في تسيير رحلاتها الدولية لاستيعاب الأعداد الراغبة في السفر والوصول من وإلى المطارات المصرية قبل الموعد المحدد

2- إعفاء جميع الركاب الحاجزين في هذه الفترة على الشركة الوطنية من أي غرامات على تذاكر الطيران في حال استرداد ثمن التذاكر أو تعديل الحجوزات.

3- على المسافرين على شركات غير مصر للطيران التواصل مع تلك الشركات لمتابعة حجوزاتهم، وذلك في ضوء حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا وبناءً على القرار الصادر اليوم من رئاسة مجلس الوزراء بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتباراً من الخميس المقبل بتوقيت الثانية عشر ظهراً وحتى نهاية شهر مارس الجاري.

4- وفيما يخص الوفود السياحية المتواجدة حالياً بمصر والقادمة من خلال الطيران العارض يتم السماح لهم باستكمال البرامج السياحية ومغادرة الوفود في مواعيد سفرها المقررة على رحلاتهم العارضة دون استقدام وفود جديدة.

5- المجال الجوي المصري غير مغلق وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين.

6- استمرار التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لمراقبة تطورات الأوضاع في ملف فيروس كورونا وتأثير ذلك على أمن وسلامة الطيران المدني.

7- سوف يتم الاستمرار في تطهير كافة المطارات المصرية خلال فترة التعليق والمنشئآت الحيوية بقطاع الطيران المدني.

8- الشركة الوطنية مصر للطيران ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسوف تتابع عملية إجلاء المواطنين المصريين بصورة مكثفة خلال الأيام المقبلة قبل تعليق الرحلات الجوية وفي نفس الوقت تيسير عودة السائحين الأجانب إلى بلادهم عقب انتهاء برنامجهم السياحي.

9- تهيب وزارة الطيران المدني جميع المسافرين بضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى دولهم دون أي تأخير أو تعطيل لالتزاماتهم.

كانت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أكدت أن جميع المطارات المصرية، على أتم استعداد، لاستقبال جميع الأجانب المغادرين، مشيرة إلى أن جميع المطارات المصرية لديها القدرة على استقبال أي أعداد في أي وقت، وأن جميع مديري المطارات المصرية، أكدوا جاهيزيته المطارات لاستقبال الركاب والمسافرين، والوزارة لبت جميع طلبات مديري المطارات، اللوجستية، للحد من الزحام والتكدس أمام صالات السفر والوصول بمباني الركاب، وأن وزارة الطيران المدني تتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة لتقديم أفضل خدمة، خلال رحلات المغادرة.

وكانت المصادر، قالت إن قطاع الطيران المدني بالكامل رفع حالة الطوارئ القصوى لتنفيذ جميع قرارات وزير الطيران المدني فورا.

وكان الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، كشف عن وجود لجنة طوارئ منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الأمور عن قرب، مؤكدا أن الدولة على أتم استعداد لإجلاء أى مصرى يريد العودة لمصر قبل قرار تعليق الطيران، مؤكدا أنه بالرغم من أن خسائر القرار عالية ولكن صحة المصريين أهم.