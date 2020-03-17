وزيرة الصحة عن مصابي كورونا: الأعداد هتزيد.. بس أحنا أحسن من دول كتير

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا، تُعد إجراءات أخذتها دول أوروبا، في وقت "مكنش كويس"، مضيفة: "إحنا كل ما بناخد إجراء أكثر شدة عندنا، بنحمي نفسنا من تبعياته".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "هل ده معناه إن الحالات ممكن متزدش، لا هتزيد طبعا بس بمعدلات إن شاء الله تكون مقبولة"، حيث إن الدولة علقت حركة الطيران، لمنع دخول حالات مصابة من الخارج، وعلقت الدراسة في كل الجمهورية، لمنع الاختلاط.

وتابعت: "الدولة هتقعد الناس الموظفين اللي وظائفهم غير ملحة، والحكومة قالت منخرجش في تجمعات، كل ده يقلل فرص انتشار الفيروس، لازم نعمل ده، إحنا وضعنا أحسن من دول كتير جدًا بالنسبة لعدد سكانا، وبالنسبة لدولة مفتوحة بس هنظل كده أحسن لو التزامنا ولو خدنا الموضوع أكثر جدية".