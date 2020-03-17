وزيرة الصحة للمواطنين: "معلش نتعب شوية ونأجل كل المناسبات الاجتماعية"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن كل دول العالم تقوم بمجهودات كبيرة، من أجل التصدي لفيروس كورونا، حتى لا يصل لذروة الأحداث، "ولو لا قدر الله وصل لذروة المرض في أي دولة، تكون بأقل عدد يوميا"، موضحة أن رئيس الوزراء البريطاني، رغم أنه يجري رصد في بلاده أكثر من 3 آلاف إصابة يوميا، وتسجيل أكثر من 300 حالة وفاة، إلا إنه يقول إن بريطانيا، لم تصل لذروة تفشي الفيروس حتى الآن.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن الدول تعمل جاهدة على عدم الوصول لذروة انتشار الفيروس، وإذا لا قدر الله وصلت تسجل فقط 200 حالة يومية، وهذا يتوقف على شيئين، الأولى إجراءات الحكومة، والأخرى التزام الشعوب.

وتابعت: "يعني لما نقول إجازة من مدارس وجامعات، ونقفل مراكز الدروس الخصوصية، الأهالي متروحش تستضيف الدورس الخصوصية في بيتها، لما نقول الأولاد مينزلوش النوادي والجيم، يبقى فيه تجمعات بالشكل ده، مش عاوزين نشوفها في الشارع، الإنسان مسؤول عن نفسه وأسرته، لو تعب الحكومة هتتعامل معاه، بس لو استخف بالتعليمات مين هيحميه، هتبقى مشكله".

وواصلت: "إيطاليا وإسبانيا، قالت إجراءاتها، بس مواطنيها مخدوش الموضوع بجد، أرجو أننا نتعب شوية، ونحد من حركتنا وأنشطتنا الاجتماعية، معلش لازم كل المناسبات الاجتماعية تتأجل".