وزير التعليم: 7 طلاب مصابين بفيروس كورونا

حذر وزير التعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، من مصير دولة إيطاليا مع فيروس كورونا، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث".

وقال وزير التعليم: "ربنا يستر إيطاليا كانت عادي، ومع تعليق الدراسة انتشر الفيروس في البلاد، لأن الناس هناك عملت زي هنا، أول ما تعطلت الدراسة، الناس خرجت في الشوارع، وحصل اللي حصل".

وأضاف، أن إغلاق أو تعطيل الدراسة يعني 20 مليون طفل في الشارع: "مش عارفين هما فين"، لافتًا إلى أن حل التعطيل، لابد أن يقترن بعزل منزلي، لضمان عدم الاختلاط.

وكشف "شوقي"، أن أحد السيناريوهات التي طرحت أن يجرى إطالة اليوم الدراسي، حيث أن الطالب من الممكن أن يمكث لفترات طويلة، وبالتالي يسهل معرفة مساره اليومي، لأن الحجر كان أضمن في المدرسة، حتى لو 10 ساعات تحت إشراف معين.

واستطرد: "لكن دلوقتي مع عدم الوعي الناس مقضياها كافيهات وغيرها، وإيقاف الدراسة لا يعني الذهاب للتنزه، الفيروس ممكن يجي في المترو والميكروباص، وأي مكان في المول والكافيه".

وأشار، إلى أن عدد الطلاب المصابين بفيروس كورونا "7"، موضحًا أنهم كانت لديهم حالات مصابة، خاصة في الاختلاط مع عائدين من الأقرباء من إيطاليا وغيرها، لكن تحسنت حالتهم كثيرًا.

وأتم: "ومن حسن الحظ أن الاطفال قادرين على التعامل مع الاصابة بالفيروس".