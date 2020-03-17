"محامي وفنان".. خالد طلعت في انتخابات المحامين بـ"الصدفة": مفيش تعارض

قال الفنان خالد طلعت، المحامي بالنقض، إن اشتغاله بالفن لا يتعارض مع عمله بالمحاماة طبقا لقانون المحاماة الجديد.

وتابع طلعت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" على هامش حضوره جانبا من عملية فرز انتخابات المحامين بمقر النقابة العامة قائلا: "أنا فنان هاوٍ وليس هناك تعارض بين الفن والمحاماة طبقا للقانون الذي حدد على سبيل الحصر منع الجمع بين المحاماة والوزارة ورئاسة مجلس شعب أو الشورى والاشتغال بالتجارة أو عضوية مجلس إدارة شركة والسلطة الدينية".

وواصل "اشتغلت في هواية التمثيل منذ أن كنت طالبا في كلية الحقوق ومن جيلي خالد صالح ومحمد هنيدي واشتغلت وأنا محامي نقض وعندي مكتب، كما أني غير مقيد بنقابة المهن التمثيلية لكني أعمل بتصريح منها".

وعن أبرز أعماله قال إن آخر عمل شارك فيه مسلسل بين السرايات كما شارك في أفلام: جاءنا البيان التالي وفيلم الفرح واللمبي 8 جيجا وكف قمر، "كل أعمال المحامي والقاضي ياخدوا وجهة نظري في حاجات معينة، لو ملحوظات قانونية تخل بالدراما أتدخل"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن محمد هنيدي في فيلم "جاءنا البيان التالي" وخالد الصاوي في "خاتم سليمان"، وخالد صالح في مسلسل "موعد مع الوحوش" أفضل الأعمال التي يعتز بها.

وبخصوص الانتخابات قال "أنا بعيد عن العملية الانتخابية والعمل العام من فترة مفيش قعدة تجمع المحامين مع بعض، مبنى النقابة مبقاش مبنى نقابة منذ 5 سنوات، ومليش توجه، وسامح عاشور ورجائي عطية أصدقائي، وكنت نازل مصادفة ولقيت تجمع بالنقابة فركنت العربية ودخلت أشوف الوضع".