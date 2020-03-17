ميناء الإسكندرية يواجه فيروس كورونا بتطهير البضائع الواردة

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، توجيهات لإدارة الحجر الصحى بالإسكندرية، بتطهير البضائع ووسائل النقل المختلفة القادمة من الدول الموبوءة بفيروس كورونا المستجد (دول غرب المحيط الهادئ والمنطقة الأوروبية وجنوب شرق آسيا وإقليم شرق المتوسط والأمريكتين ومنطقة أفريقيا).

وشددت إدارة الحجر الصحي بميناء الإسكندرية، على فحص جميع الرحلات القادمة من كل دول العالم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من الدول المتأثرة بفيروس كورونا.

كما شدد إدارة الحجر الصحى بالإسكندرية على عرض جميع الرسائل الواردة من الدول الموبوءة إليها، وعدم التعامل مع أي حاويات إلا بعد التطهير وتقديم إفادة بالتطهير أو تأشيرة على الشهادة الجمركية بالتطهير من قبل الحجر الصحى، وذلك حفاظا على الصحة العامة، وعدم انتقال أي فيروسات أو أمراض داخل البلاد، وذلك في نطاق المنطقة الشمالية (جمرك إسكندرية _ جمرك الدخيلة).

وسوف تتأخر تسليم دفعات السيارات القادمة من الخارج لتطهيرها من أي فيروسات.