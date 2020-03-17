وزيرة الصحة تستنكر شائعات التكتم على وفيات كورونا: كلام مش منطقي ولا مقبول

أبدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعجابها الشديد على ما يتردد حول وجود وفيات في مصر جراء فيروس كورونا وسط تكتم من وزارة الصحة، حيث قالت "يعني الحكومة هتخبي وأهل المتوفي هيخبوا برضوا؟ ده كلام منطقي يعني؟ الكلام ده مش مقبول على وجه الإطلاق"، موضحة أن كل بيانات وزارة الصحة حول فيروس كورونا تشارك فيه مع منظمة الصحة العالمية.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنها ذكرت قبل ذلك أنه لا يوجد دولة محمية من فيروس كورونا، وأن الوباء يُعلن عن نفسه، "لما قولنا إن فيه مشكلة في قرية تبع مركز في محافظة الدقهلية، هي كانت حالة واحدة اللي لجأت وقالت أنا تعبانة، من التقصي طلعنا حالات جديدة منها الحالة اللي توفت النهاردة قريب السيدة".

وتابعت: "مفيش حاجة بتستخبى، ده كلام مش منطقى، ومفيش دولة عندها قدرة أو قرار تعمل كده، ولو حد عمل كده الأسر موجودة، لا واحد ولا أثنين ولا ثلاثة ممكن تستخبى، محدش يتخيل إن الوفيات تستخبى، فيه حالة عندنا هي كويسة بس دي جوزها كان توفى قبلها بكام يوم، وهي مصابة، قعدنا ندور جوزها توفى ليه وهل توفى بسبب كورونا عشان نحسبه علينا ولا لأ، طلع توفى لمرض في القلب".

وواصلت: "إذا كان الحالات الإيجابية بدون أعراض بنعلن عنها، هل فيه منطق نقول حد جالها وتوفت مش هنعلن عنها؟"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه وارد أن يتوفى شخص بسبب فيروس كورونا دون علم الوزارة: "وارد لو مجاش قال أنا سخن وعندي أعراض تنفسية واستحمل على نفسه وما أعلنش ده".