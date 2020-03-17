من الـ100 مليار لتعليق الدراسة والطيران.. مصر تحارب كورونا بـ9 إجراءات

إجراءات مهمة اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" والسيطرة عليه وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة بعد الكشف رسميًا عن وجود حالات مصابة في مصر.

"الوطن" ترصد الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كما يلي:

"الوزراء" يوافق على شراء "الصحة" مستلزمات وقائية ضد "كورونا"

وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الصحة والسكان، التعاقد مع الشركات المتخصصة لشراء احتياجاتها اللازمة، لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بڨيروس "كورونا" المستجد.

يأتي ذلك، على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم، لأخذ احتياطاتها الوقائية في هذا الصدد.

تعليق جميع الفعاليات المتضمنة تجمعات كبيرة من المواطنين

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة؛ لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

"الثقافة" تعلق جميع أنشطتها تنفيذا لقرار رئيس الوزراء لمواجهة كورونا

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تعليق كل الأنشطة الثقافية والفنية لجميع القطاعات، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

تعليق الأنشطة الرياضية في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وطلب منه تعليق أي أنشطة رياضية في النوادي ومراكز الشباب والساحات، مثل التدريبات والسباحة والمراكز الصحية والأماكن التي تمارس فيها الألعاب البدنية.

تعليق الدراسة لمدة أسبوعين

قال السفير بسام راضي، مستشار رئيس الجمهورية، إن الرئيس اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ووجَّه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة كورونا

كما وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وأيضًا رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة.

حملات توعية للمواطنين من مختلف الفئات

وأمر الرئيس السيسي بشن حملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة، فضلاً عن العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبهة، وتدشين بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، وكذلك تشديد الرقابة الصحية؛ وفقًا لأعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد.

قرار بتخفيض عدد الموظفين في الدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من ظهر الخميس المقبل، وحتى 31 مارس الجاري مع السماح للأجانب الموجودين في مصر بمغادرة البلاد.