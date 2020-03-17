نائبة بلقاس السابقة تنعى ابن شقيقها بعد وفاته بكورونا: لن نقيم عزاء

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بعد إعلان الوفاة الثانية بين سكان المركز بفيروس كورنا المستجد، وهو للمواطن "أحمد على عبد العزيز عامر، 50 سنة موظف بالضرائب العامة" ومقيم بمدينة بلقاس ومتزوج ولديه ولدان و3 بنات.

ونعت النائبة السابقة هيام عامر، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نجل شقيقها، حيث كتبت "البقاء والدوام لله وإنا لفراقك يا أحمد لمحزونون انتقل لرحمه الله تعالى ابني وابن أخويا وحبيبي فقيد العلم والشباب أحمد علي عامر، ابن بلقاس كلها وليس أخي أو أبننا فقط".

وأضافت النائبة السابقة في نعيها "نظرا للظروف الحالية نشكر الجميع ونشكر سعيكم، ونعلم مدى حزن أهالينا أهل بلقاس جميعا في فقيدهم قبل أن يكون فقيدنا ولنعزي أنفسنا فقط".

وأكدت "واجبكم جميعا وصل وشكر الله سعيكم، حفظ الله أهالينا جميعا وحفظ الله مصر وأهلها جميعا وبلقاس خاصة".

وقالت النائبة السابقة: "نظرا لظروف وفاة ابن شقيقي وكذلك الظروف الموجودة في البلد بسبب فيروس كورونا، قررنا عدم إقامة عزاء ولا أي تجمعات لتلقي العزاء خوفا على أبناء قريتنا والقرى المجاورة".

وأضافت عامر، في تصريح لـ"الوطن": "يحزننا عدم إقامة عزاء له رغم أننا من أكبر عائلات المنطقة لكن عندنا وعي كامل بالظروف وسيجرى الدفن في هدوء وبدون تجمعات، وكذلك لن نقيم عزاء ولن نتلقي عزاء في المتوفي وتكفي الاتصالات ممن يرغب خوفا على بلدنا من تفشي هذا الفيروس".

وأشارت إلى أن زوجة المتوفى وأبناءه في العزل بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، وأنه مازالت هناك نتائج من مخالطين لم تظهر حتى الآن.

وأكد عدد من أهالي بلقاس، أن المتوفى لديه نجل يدرس في دولة أوكرانيا، وزار أسرته مؤخرا في مدينة بلقاس وغادر في أول مارس الجاري، ورجحت المصادر أنه قد يكون نقل العدوى لأسرته.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت عن وفاة أول حالة مصرية بفيروس كورنا "كوفيد- 19" يوم الخميس 12 مارس لسيدة تدعى عطيات محمد إبراهيم، 60 سنة من قرية "السماحية الكبرى" مركز بلقاس، وجرى دفنها في قريتها وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة، ثم أعلنت وفاة ثاني ضحية في نفس المركز خلال بيانها الرسمي اليوم بأعداد ضحايا ومصابي فيروس كورونا المستجد.