لقاءات مكثفة لوزيرة التجارة لبحث تداعيات تأثير كورونا على التصدير

أكّدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة، إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكل قطاعاته، وبصفة خاصة في القطاع الإنتاجي والتصديري.

وقالت جامع، في بيان صادر اليوم، إن هذه الإجراءات التحفيزية تستهدف الحفاظ على معدلات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصناعة الوطنية سواء للسوق المحلي أو الخارجي، وكذا مساندة القطاع التصديري لزيادة معدلات الصادرات لمختلف القطاعات، وبصفة خاصة لأسواق الدول الأوروبية والتي تشهد حاليا ظروف استثنائية صعبة بسبب إغلاق العديد من المصانع، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية.

تصريحات وزيرة التجارة، جاءت خلال سلسلة اللقاءات المكثفة التي عقدتها مع ممثلي القطاع التصديري في مصر شملت رؤساء المجالس التصديرية والمديرين التنفيذين للمجالس، وذلك في إطار جهود الوزارة لبحث تداعيات الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليًا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأثر ذلك على حركة الصادرات المصرية للأسواق العالمية في مختلف القطاعات خلال المرحلة الحالية.

وقالت جامع، إن الوزارة بدأت تنفيذ خطة تحرك عاجلة لتقليل الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية على قطاعي الصناعة والتجارة، من خلال التواصل مع كل المصانع للتأكد من توافر مستلزمات الإنتاج، وبصفة خاصة المستوردة منها لضمان استمرار عمليات التشغيل وعدم توقف حركة الإنتاج، وكذا متابعة انتظام سلاسل التوريد بين كل حلقات الصناعة، فضلا عن تكليف جميع أجهزة الوزارة بتقديم مزيد من الدعم والمساندة اللازمة لمجتمع الأعمال.

وأشارت إلى تكليف جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه بالخارج بتحقيق مزيد من التواصل بين المنتجين والمصدرين المصريين ونظرائهم بالخارج، خاصة في ظل صعوبة السفر والتنقل بسبب وقف رحلات الطيران في العديد من دول العالم وذلك بهدف الحفاظ على التواجد المصري بالأسواق الخارجية.

مطالبات بوضع برنامج استثنائي لتحفيز الصادرات وإعادة فتح خطوط الشحن البرية خاصة مع أفريقيا

وطالب رؤساء المجالس التصديرية بوضع برنامج استثنائي لتحفيز الصادرات خلال الـ3 أشهر المقبلة، وإعادة فتح خطوط الشحن البرية خاصة مع الدول الأفريقية.

كما طالبوا وزارة المالية بسرعة رد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات مع اقتراح السداد من موازنة الصندوق للعام الحالي 2019/2020 وتأجيل سداد الأقساط الضريبية على الشركات لفترة محددة، ودون فوائد وطالبوا ايضا شركة مصر للطيران بتخفيض أسعار الشحن خاصة في ظل قرار الشركة بمضاعفة الأسعار مؤخرا وبصفة خاصة لأسواق الدول العربية .

فيما أكدت وزيرة التجارة، خلال لقائها بالمديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية أهمية تفعيل دور المجالس في خدمة مجتمع المصدرين وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، خاصة أن ملف الصادرات يمثل أحد أهم اولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من إعادة تشكيل المجالس التصديرية، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلو.

وبينت جامع أن وزارة التجارة، تستهدف إعادة صياغة دور المجالس لتقوم بدور اكثر فاعلية وتأثيراً فى منظومة التصدير، ومنحها صلاحيات اكبر لدفع منظومة العمل والمساهمة فى تحقيق رؤية الوزارة لمضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.