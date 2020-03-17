التنمية المحلية: غلق 1935 مركزا للدروس الخصوصية حتى أمس

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنّ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تواصل مع المحافظين في إطار آخر مستجدات فيروس كورونا، وأصدر كتابا دوريا بالتصدي بحزم في التلاعب في السلع الأساسية واستغلال المواطنين وتشديد الرقابة على أماكن بيع سلع المنظفات والمطهرات ومنع التلاعب في أسعارها بالتزامن مع زيادة الطلب عليها.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّه تم تنفيذ حملات شاركت فيها المديريات والشركة المختصة والأجهزة التابعة لمديريات الأمن والمحليات لمنع استغلال المواطنين وضبط الأسعار.

وتابع قاسم أنّه جرى ضبط أماكن معدة لتخزين بعض السلع، لكي يستغلها البعض ويحاول الاتجار بها بشكل غير شرعي، وتم عمل اللازم في هذه المشكلة.

واستكمل قاسم أنّ وزير التنمية المحلية وجّه المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الشيشة، وبالفعل صدرت قرارت أمس في المحافظات بمنع تداول الشيشة ومصادرة الشيش ومستلزماتها لمنع تداولها.

ولفت قاسم إلى أنّ السلع الأساسية موجودة في الأسواق ومتوفرة بشكل كاف، مشددا على المتابعة المستمرة لتنفيذ قرار إغلاق المدارس الخصوصية، إذ جرى غلق 569 سنترا على مستوى المحافظات، ومساء أمس وصل عدد المراكز المغلقة على مستوى المحافظات 1935 مركز للدروس الخصوصية، ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية ضد فيروس كورونا.