التضامن: جار صرف تعويضات لمتضرري السيول

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه جار صرف التعويضات للأسر المتضررة من سوء الطقس، وصرف التعويضات لأسر المتوفين.

وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي لإعلان أسماء الأمهات المثالية، أنّ شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020 تضمنت عدة عناصر، بينها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه، الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، وإعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة وذلك حرصا على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء

وأوضحت القباج أنّ الشروط الخاصة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 عاما، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، وألا يكون لديها أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود: البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان، فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، فضلا عن حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن غير القابل للتعلم وهو المعاق ذهنيا.