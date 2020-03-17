مجلس الوزراء ينفى تدشين حساب رسمي للحكومة على فيس بوك: غير صحيح

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تدشين حساب رسمي لرئاسة مجلس الوزراء على فيس بوك تحت اسم "مجلس الوزراء المصري الإلكتروني- آراء ومقترحات"، مؤكدا أن ذلك "غير صحيح، وأن الحساب المذكور مزيف".

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على أن مجلس الوزراء المصري غير مسؤول عما ينشر بهذا الحساب من أخبار أو قرارات، موضحا أن الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) هو "www.facebook.com/EgyptianCabinet"، وليس له أي حسابات أخرى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مدشني تلك الحسابات المزيفة.

وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بجميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.