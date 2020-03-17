رغم إجراءات التعقيم ضد كورونا.. "محلية النواب" تكثف اجتماعاتها

رغم الإجراءات الإحترازية التي أعلن عنها مجلس النواب، بإعطاء إجازات للموظفين والبدء في تعقيم أروقة المجلس، كثفت لجنة الإدارة المحلية اجتماعتها منذ أمس، وواصلت اجتماعتها اليوم رغم إجراءات البرلمان لإخلاء المبنى لتعقيمه.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بحضور محافظ كفر الشيخ، القواعد المنظمة للصرف على الإعلانات وتالف الرصف والإشغالات والمواقف والساحات وتمت دعوة محافظي المنوفية وكفر الشيخ للحضور.

وتأتي الاجتماعات بعد أن أصدر المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، قرارا بمنح العاملين بقطاعات الأمانة إجازة مدفوعة الأجر لمدة يومين غدا وبعد غد، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما قرر إخلاء جميع مباني البرلمان اليوم بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا لبدء عمليات التطهير والتعقيم.