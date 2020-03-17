خطوات حجز 238 وحدة سكنية بامتداد الرحاب في القاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان، عن بدء حجز 238 وحدة سكنية في الرحاب بالقاهرة الجديدة، بمساحات تبدأ من 92 مترا وحتى 131 مترا، بمقدم حجز يبلغ 100 ألف جنيه، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، ويمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقي الثمن 70% من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي المصري وفقاً لشروطها، مضيفا أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، متاحة على الموقع الإليكتروني.

وعن طريقة الحجز كالتالي:

- يبدأ التقديم على الموقع الإلكتروني، اليوم الأحد 15 مارس 2020، حيث يتم الدخول على الموقع الإليكتروني (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة).

وفى حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع، يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومي للمواطن – الإيميل – التليفون – اسم الزوجة ورقمها القومي)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج – الزوجة)، وجه وظهر في ورقة واحدة، وفى حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد، ويجب تسجيل البريد الإليكتروني (الإيميل) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة بكلمة المرور عن طريق كل من (SMS)، والإيميل، ويجرى استخدامها في الدخول على الموقع بعد ذلك (دخول مستخدم حالي)، وعن طريق الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة) ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية، وتعديلها حسب الحاجة، وفى نهاية مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية.

- ويقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 1500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، ببنك التعمير والإسكان – فرع الدقي، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق (ACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أي فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد وصول مبلغ الحجز، وذلك خلال 72 ساعة (3 أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإليكتروني www.hdb- reservation.com@hdb-egy.com.