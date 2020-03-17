شركة مياه جنوب سيناء تدشن حملة لنظافة وتطهير المباني

شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة لنظافة وتطهير مبني قطاع جنوب سيناء بمدينة الطور، وذلك لمواجهة الأوبئة والفيروسات المرضية، في إطار خطة الدولة لمواجهة كورونا (كوفيد-19).

وقال المهندس أحمد عبدالحميد، مدير قطاع الشركة بمدينة الطور إنه سيتم تعقيم وتطهير مباني ومحطات مياه الشرب أيضا، كإجراء احترزي.

وأضاف أن الشركة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا منها تعقيم وتطهير مباني وأتوبيسات الشركة يوميًا و إلغاء التوقيع بالبصمة، ومنع التدخين نهائيا داخل مباني وفروع الشركة، وتقسيم العمل داخل الإدارات إلى مجموعتين للعمل بنظام نصف الوقت، ومنح إجازة للعاملين ذوي الأمراض المزمنة، وتنظيف وتعقيم حمامات الشركة بصفة دورية.