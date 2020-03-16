محافظ جنوب سيناء يتفقد إزالة أثار السيول بميناء نويبع

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، أعمال إزالة آثار السيول بميناء نويبع البحري، يرافقه اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والعميد مصطفى عابدين مدير إدارة المرور بالمحافظة، وكان في استقباله علي الشحات، رئيس مدينة نويبع.

واستعرض المحافظ خلال جولته التفقدية، بيانًا بحصر الخسائر التي تعرض لها الميناء، نتيجة سوء الأحوال الجوية، التي تعرضت لها المحافظة، على مدار الأيام الماضية.

وقال المحافظ، إن الميناء تعرض لغرق لنش تابع لشركة القناة والأنوار لرباط السفن، وغرق لنش أخر خاص بتأمين الشرطة، كما غرقت القاطرة جهاد1، إضافة إلى تلف في أعمال البلاطات العادية لرصيف رقم 3، وتلف في أعمال البلاطات المسلحة لنهاية الرصيف.

وأضاف المحافظ، أن الرصيف رقم (3) حدث به بعض التلفيات، وسقوط 12 فنار شبه منحرف، لكلا من رصيف (1، 2)، إضافة إلى سقوط 3 فنار أسطوانية برصيف رقم (3) في قاع البحر، وسقوط علامة ملاحية على رصيف (1)، وتكسير وتلف في أعمال البلدورات، بالإضافة لتلفيات ببوابات الركاب الرئيسية، وتلفيات بصالات الركاب، وتلفيات في بعض الأعمال الكهربائية، وفقد عدد من الكاميرات، وبعض التلفيات بمحطة المياه.

وأشاد المحافظ، بإدارة الميناء والجهاز التنفيذي لمدينة نويبع، لقدرتهم على استعادة كفاءة الميناء، وتجهيز 2 رصيف والساحات، لعودة العمل واستقبال السفينة سيناء.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن كباري حماية منطقة الميناء من أخطار السيول، بعدد 2 كوبري حماية، التي جرى إنشائها بتكلفة 30 مليون جنيه، لخدمة المواطنين ومنطقة الميناء، قامت بدورها في حماية منطقة الميناء من خطر السيل، ومنعت توقف حركة البضائع، حيث كانت الحركة تتوقف تماما لعدة أيام، حتى يتم فتح الطريق.

وأعلن القبطان طارق السيد مدير ميناء نويبع البحري، تواصل واستمرار العمل بمعاونة مجلس مدينة نويبع، لرفع الكفاءة وإزالة آثار السيول، حتى تتمكن المدينة من العمل.

يشار إلى أن ميناء نويبع، شهد تداول شاحنات البضائع فقط بدون ركاب، نتيجة لقرار وزير النقل الأردني بتعليق حركة الركاب مؤقتا.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة، أعمال فتح طريق وادي وتير/ الطريق الأوسط، للعمل في خلال عدة ساعات، إضافة إلى تفقد بعض المخرات والعرابات بمنطقة المخيمات بنويبع.