التنمية المحلية: 10 آلاف جنيه غرامة تداول الشيشة في المقاهي

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ حملات حظر ومصادرة الشيشة من المقاهي مستمرة في جميع المحافظات ومصادرة الآلاف من معدات الشيشة بمختلف الأحياء والمراكز، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بمنع تداول الشيشة حفاظا على المواطنين وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنّ حملات الأحياء تصادر حاليا الشيش من المباني والكافتيريات على مدار يومين، وحال معاودة المقهى تداول الشيشة مرة أخرى سيتم تنفيذ القانون على المخالف بكل حزم من غلق المقهى، وتحرير غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، مؤكدا أنّه لا تهاون في الأمر وسيتم التعامل بحزم مع أي مخالفة حفاظا على أرواح المواطنين.