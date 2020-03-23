هدد بجنسيته الأمريكية.. محافظ الإسكندرية عن صاحب محل خبأ الشيشة: ميفرقش معانا

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعكف على إيجاد حل لمشكلة العمالة غير المنتظمة عبر غرفة عمليات لإدارة الأزمة.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "العربية الحدث": "رصدنا تأثر قطاع كبير من الباعة الجائلين الذي يحصد قوت يومه يومياً ومن ثم دشنا مبادرة ادعم عمالة اليومية ولاقت إقبالاً كبيراً".

وأشار المحافظ إلى أنها مبادرة ليست عشوائية وإنما مستقاة من تعليمات الرئاسة بالاهتمام بهذه الفئة بشكل يحفظ كرامتهم، لافتًا إلى أنه جرى اليوم اجتماعاً مهماً في ديوان المحافظة مع رجال الأعمال والجمعيات الأهلية وكل الجهات أبدت تفاعلاً للتبرع لعمال اليومية وبالفعل شكلنا لجنة لتفعيل المبادرة خلال 72 ساعة.

وأوضح أن المحافظة أجرت حصراً شاملاً لهذه العمالة بالاستفادة من إحصائيات التضامن الاجتماعي: "وأكملنا الحصر بالتعاون مع الأمن والأسواق وأوجه الشكر للشارع السكندري ورجال أعمال الإسكندرية الذي أبدى الاستعداد الكامل وقاموا بالتبرع بمبالغ تكفي وتزيد هذه الشريحة خلال الفترة الراهنة، كاشفاً أن التوزيع سيتم عبر التضامن الاجتماعي".

وحول مقطع فيديو، لصاحب مقهى الذي هدد الجهات المعنية بجنسيته الأمريكية، بسبب اتخاذ إجراءات ضده بسبب تخبئته للشيشة، وقال: "إديت تعليمات بغلق الكافيه وفرض غرامة في حال فتحه مجدداً وميفرقش معانا أمريكاني أو أي جنسية، ده مستقبل البلد".