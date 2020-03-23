"الطيران المدني" تواصل اختبارات قياس درجة حرارة العاملين وحملات التعقيم

كثفت وزارة الطيران المدني من حملاتها للتعقيم والتطهير بالمواقع والمنشآت التابعة لها علي مدار ٢٤ ساعة كإجراء إحترازي لضمان كافة أوجه الرعاية الصحية للعاملين والتصدى للفيروس، وذلك من منطلق حرص وزارة الطيران المدني على صحة وسلامة العاملين، وتوفير كافة الرعاية الصحية و الجوانب الطبية اللازمة لهم وفى إطار خطة الحكومة المصرية للتصدى لفيروس كورونا المستجد والحفاظ علي سلامة العاملين بجميع مؤسسات الدولة.

وفي نفس السياق قامت شركة مصر للطيران بإجراء عمليات تعقيم شاملة لجميع المعدات والتي تشمل معدات خدمة الطائرات بكل أنواعها والسلالم وسيارات الركاب والركب الطائر وكافة معدات التشغيل والخدمة الأرضية وكذا سيارات الشركة سواء العاملة بالمهبط أو النقل البري الخاصة بخدمة العاملين. كما تم إجراء عمليات تطهير وتعقيم موسعة أيضاً لكافة المعدات وأجهزة الطعام والأماكن الإنتاجية التابعة لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية بمواد آمنة وصحية ومعتمدة عالمياً و تشغيل ماكينة تعقيم أيدي العاملين وكذا إتباع كافة الإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها لحماية العاملين بالشركة كما تم إجراء تعقيم شامل لمخازن خدمة الأمتعة بمبانى الركاب بمطار القاهرة الدولى.

وشن الملاح أشرف حافظ مدير المبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولي حملة تفقدية بصالات السفر والوصول للتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والطبية والأجهزة المعاونة والشركات، بتوجيهات من المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أصدر تعليماته بإجراء إختبارات قياس درجة الحرارة لجميع العاملين بديوان عام الوزارة بشكل يومى، ويتم الفحص عند حضور العاملين إلى مبنى الوزارة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون العلاجية بالوزارة للتأكد من الحالة الصحية لجميع العاملين.

كما وجه بتجهيز العيادات المتخصصة بوزارة الطيران بكافة المستلزمات الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للعاملين خلال فترة العمل بالإضافة إلى تقديم النصائح والارشادات للوقاية من الفيروس، مضيفاً أن الدوله تمر فى هذه المرحلة بظروف استثنائية ويجب علينا جميعاً داخل هذا القطاع أن نتكاتف معاً من أجل أن نتخطى هذه الأزمة من خلال دعم و تكثيف حملات التوعية والالتزام بجميع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان وتعليمات منظمة الصحة العالمية للمحافظة على سلامة العاملين.