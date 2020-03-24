حسين كمال.. مخرج الروائع الفنية

في عالم الفن، أصبح مخرجًا لكل أنواع الفنون، قدّم السينما الواقعية، والتجارية، والرومانسية، والاستعراضية، والسياسية، والكوميدية، و "الفيديو كليب"، لم يحصر نفسه في لون فني واحد، راهن دائمًا على إبداعه وإتقانه للإخراج الفني، يفعل ما يؤمن به، دون النظر لآراء من حوله، حتى أصبح حسين كمال، أحد رواد السينما المصرية.

في مثل هذا اليوم 24 مارس من عام 2003، رحل المخرج حسين كمال، عن عالمنا، تاركًا وراءه ثروة فنية ضخمة، واستطاع أن يصل بـ 6 من أفلامه الـ 27 في قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما.

شادية

قدّم المخرج حسين كمال، مع الفنانة شادية فيلم "شيء من الخوف"، عام 1969 قصة الكاتب ثروت أباظة، وكان به أشهر الجمل السينمائية "جواز عتريس من فؤادة باطل"، كما قدم معها فيلم "نحن لا نزرع الشوك"، عام 1970 قصة الكاتب يوسف السباعي، وغنت به أجمل أغنياتها "والله يا زمن لا بإيدينا زرعنا الشوك".

ونجح المخرج حسين كمال، في إقناع الفنانة شادية، بالوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى في حياتها، من خلال مسرحية "ريا وسكينة"، أمام سهير البابلي وعبدالمنعم مدبولي وأحمد بدير، وحققت نجاحًا مدويًا طوال سنوات عرضها.

فاتن حمامة

ومع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، قدّم المخرج حسين كمال، فيلم "إمبراطورية ميم"، عام 1972 قصة الكاتب إحسان عبدالقدوس.

ماجدة

وفي عام 1972 قدم المخرج حسين كمال، فيلم "أنف و3 عيون" مع ماجدة، ونجلاء فتحي، ومحمود ياسين، قصة إحسان عبدالقدوس، كما قدم معها فيلم "النداهة"، عام 1975 قصة يوسف إدريس.

الزعيم

مع عادل إمام، قدم المخرج حسين كمال، فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس"، ومسرحية "الواد سيد الشغال"، التي استمرت لمدة 10 أعوام.

العندليب الأسمر

قدم المخرج حسين كمال، مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، أنجح أفلامه "أبي فوق الشجرة"، والذي استمر في دور العرض مدة تزيد عن عام.

طيب يا صبر

ومن الأفلام الاستعراضية التي قدمها المخرج حسين كمال، "مولد يا دنيا" مع عفاف راضي، وعبدالمنعم مدبولي، الذي شارك بأجمل أغنياته "طيب يا صبر طيب"، كما أخرج أوبريت "الدندورمة" أشهر الأغنيات التي تم تصويرها بطريقة "فيديو كليب".

ومن أشهر أفلام المخرج حسين كمال، التي حققت نجاحًا كبيرًا، "البوسطجي"، "ثرثرة فوق النيل"، "حبيبي دائمًا"، "العذراء والشعر الأبيض".