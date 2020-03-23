مسلم: لا يوجد شخص في العالم يستطيع تحديد "بداية نهاية" فيروس كورونا

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن خطورة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، هو أنه لا يوجد أي شخص في العالم يستطيع تحديد موعد بداية نهايته.

وأضاف مسلم، خلال تصريحات لشاشة "سكاي نيوز العربية"، عبر فيديو "كونفرانس"، أن تأثير فيروس كورونا على العالم كبير جدا، وأنه حالة جديدة، "فعلى مدى سنوات طويلة لم يحدث أن توقف الطيران العالمي وأن تُعزل الدول بهذا الشكل".

وعن الإجراءات الاحترازية وحلول الخروج من الأزمة، أوضح مسلم أن كل دولة منكبة على نفسها وتبحث عن الإجراءات والحلول والتأثيرات، مؤكدا أن أن كل دولة مختلفة عن الأخرى في درجة التأثر بالفيروس.

وتابع: "في النهاية قد تكون هناك دعوة أن تساعد دولة أخرى بالأموال، ولكن لا أعتقد أنه سيكون هناك مجال لهذا، وهناك تباين في نقل الخبرات".