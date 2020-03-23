الشيوخ الأمريكي يخفق لليوم الثاني في تمرير حزمة اقتصادية لمواجهة كورونا

أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي، لليوم الثاني، في تمرير حزمة اقتصادية لمواجهة فيروس كورونا، حسبما افادت قناة "سكاى نيوز عربية".

وأفادت قناة "العربية"، بتسجيل أكثر من 100 حالة وفاة، في غضون 24 ساعة، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقلت الولايات المتحدة، أمس، إلى المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بعد أن تجاوزت حصيلة المصابين فيها 30 ألف حالة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم يقومون بإجراءات غير مسبوقة مع الكونجرس لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي أول أمس: "اتفقنا مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعا لتفشي فيروس كورونا".

وأعلن ترامب، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولاية إلى 10356 حالة، ليقرر إغلاق كل المصالح غير الأساسية والتجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان كومو، وجه في وقت سابق، رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب فيها تعبئة الجيش للمساعدة في مواجهة الفيروس.

وقال في رسالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن "الولايات لا يمكنها كل على حدة تشييد المزيد من المستشفيات أو تقوم بتعديلات على المنشآت الموجودة بالسرعة الكافية".