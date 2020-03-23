الحكومة تواصل مواجهة "كورونا": طرح 15 ألف عبوة مطهرات.. وحملة قومية للتوعية

واصلت الحكومة إجراءاتها الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تواصل عمليات التطهير والتعقيم فى جميع مؤسساتها ووزاراتها، إضافة إلى حملاتها التوعوية، وإغلاق الكافيهات والقاعات وسناتر الدروس الخصوصية غير الملتزمة بقرار الغلق من 7 مساء حتى 6 صباحاً حتى يوم 31 مارس الجارى.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم خلال الأسبوع الجارى ضخ 15 ألف عبوة من المطهرات والمنظفات قى فروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك لسد عجز المنتجات الكحولية فى الأسواق، حيث يعد أبرز ما سيتم طرحه من المطهرات كولونيا 555، التى تعد أحد منتجات شركة السكر والصناعات التكميلية التابعة للوزارة.

وتجرى الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى الوقت الجارى مناقشات لبحث إمكانية طرح الكحول الإيثيلى 70% فى منافذها والمجمعات الاستهلاكية، حيث تنظر وصول الموافقة من وزارة التجارة والصناعة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الرهان الأكبر على وعى المواطنين وإدراكهم بمدى أهمية اتباع كافة الإجراءات الوقائية التى اقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم، قائلاً: «الرهان الأكبر على وعيكم لتجاوز تلك الفترة التى تمر بها بلدنا ونعدكم بأن مسيرة البناء لن تتأثر»، وذلك خلال كلمته للمواطنين أثناء جولته بحى بولاق الدكرور وجنوب الجيزة.

محافظ الجيزة يقود حملات تشميع 20 "مقهى وسيبر وجيم".. ويؤكد للمواطنين: "نراهن على وعيكم لتجاوز الأزمة"

وأشار «راشد» إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالمجهودات التى تقوم بها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، وذلك على كافة الأصعدة والمستويات والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، ويتبقى فقط إدراك المواطن لمدى أهمية اتباعه كافة التعليمات للحفاظ على سلامة الجميع، مشيداً باستجابة العديد من المحال بالغلق فى المواعيد المقررة بالسابعة مساءً من منطلق حفاظهم على سلامة المواطنين والحد من أى تجمعات، مع توجيه حملات غلق وتشميع لغير الملتزمين. وأكد «راشد» اتخاذ التدابير اللازمة لإحكام السيطرة على الأسواق والرقابة الدائمة لها، للتأكد من توافر السلع بصورة كافية لسد احتياجات المواطنين.

رئيس جامعة القاهرة: 5 فرق لإجراء بحوث الفيروس.. وبحثان دوليان لأستاذ بكلية العلوم يقترحان أدوية لعلاجه

من جهته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تشكيل 5 فرق بحثية من كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومى للأورام؛ لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتضم هذه الفرق أكثر من 25 عالماً وباحثاً من أساتذة جامعة القاهرة فى مختلف التخصصات لاكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح «الخشت» أنه صدر بحثان من الجامعة للدكتور عبده الفقى، الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، حول (إعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19) وتم نشر البحث فى مجلة علوم الحياة الدولية Life Sciences، وبحث آخر حول (التنبؤ بمكان الارتباط بين بروتين spike الخاص بكورونا المستجد والمستقبل الخلوى GRP78)، ونشر فى مجلة Journal of Infection الدولية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الفريق البحثى للأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية، انتهى إلى التنبؤ بمكان الارتباط بين بروتين spike الخاص بكورونا المستجد والمستقبل الخلوى GRP78، الذى قد يمثل أحد طرق دخول الفيروس للخلية العائل عن طريق زيادة نسبة البروتين GRP78 والذى يكون مرتبطا بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، وقد يكون المسئول عن زيادة نسبة معدلات الإصابة والوفاة وبالتالى نحتاج إلى الحصول على بروتين spike حتى يمكن إثبات وتطبيق هذه النتائج عملياً لإنتاج دواء مضاد للارتباط، ويمكن استخدام نفس البروتين لإنتاج أمصال.

وأشار إلى أن البحث الثانى بعنوان «إعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19» انتهى فيه الباحث إلى التوصل إلى بناء نموذج بروتين البلمرة الخاص بفيروس كورونا المستجد والضرورى لدورة إصابة الفيروس داخل خلية العائل، كما توصل إلى أنه بناء على التشابه فى التتابع الجينى لبروتين البلمرة بين فيروس كورونا وفيروس SARS فقد تم استخدام الأدوية المضادة للفيروسات لاستهداف بروتين البلمرة الخاص بفيروس كورونا المستجد، وأوصى البحث باستخدام أدوية مثل Sofosburvir وRemdisivir وRibavirin لإعطاء نتائج بفاعلية ضد فيروس كورونا المستجد، وإمكانية تطبيق استخدام هذه الأدوية على خلايا (Cell Line) ومن ثم تطبيقها على التجارب السريرية. فيما أطلقت وزارتا التعليم العالى والثقافة حملات للتوعية بمخاطر وطرق الوقاية من الفيروس.