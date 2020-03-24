مصيرهم الحبس والغرامة.. عقوبات مُطلقي شائعات كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 21 شخصًا من مروجي الشائعات فيما يتعلق بفيروس كورونا، وبحسب مصدر فإن ما أطلقه المتهمون المقبوض عليهم، يتعلق بانتشار الفيروس وعدم قدرة الدولة على مجابهته، حيث تمكنت الشرطة من تحديد أماكن تواجد وتردد المتهمين، وألقت القبض عليهم، وأحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهم.

مصدر قضائي رفيع المستوى، قال إن الحبس والغرامة ينتظر المتهمين حال أثبتت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة ارتكابهم جرائم إطلاق الشائعات والتي تعرف قانونًا بـ"نشر أخبار كاذبة"، وذلك حسبما نصت عليه المادة 188 من قانون العقوبات.

ونصت المادة على: (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة).

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيانات منفصلة عن القبض على 21 متهمًا روجوا شائعات تتعلق بفيروس كورونا المستجد في مصر، وأكدت في بياناتها إحالتهم للنيابة العامة.

من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة، مساء أمس، القبض على أدمن الصفحة المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تداولت خبر اتخاذ إجراءات حظر التجوال ابتداءً من مساء أمس بالبلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك على غير الحقيقة، وتم إحالته للنيابة العامة.