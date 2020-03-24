رئيس "المحلة" يقيل مسؤولا بقرية الهياتم بسبب أزمة كورونا

أصدر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، توجيهاته إلى مساعديه بإقالة القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بقرية الهياتم، وذلك بسبب تقاعس اللجنة المشكلة بالوحدة عن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص الحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك على خلفية زيارة مفاجئة لرئيس المدينة، للوحدة المحلية بقرية الهياتم، والتنبيه لوجود أنشطة مخالفة للقرارات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما قرر رئيس المدينة، تحويل جميع أعضاء اللجنة للتحقيق بالشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى.