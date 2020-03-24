الذهب يرتفع بفضل إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الأمريكي

ارتفع الذهب اثنين بالمئة يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة التي بلغت نحو أربعة بالمئة عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.3 بالمئة إلى 1572.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش، وزاد المعدن النفيس 3.7 بالمئة يوم الإثنين مسجلا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.9 بالمئة إلى 1596.70 دولار.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي يوم الإثنين، مجموعة استثنائية من البرامج ومنح إقراض مقابل قروض للطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض المشروعات الصغيرة التي تضمنها الحكومة الأمريكية.

وفشلت هذه الإجراءات في دفع بورصة وول ستريت للصعود اليوم، ولكنها كانت كافية لتقود تعافيا للأسهم في آسيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 6.2 بالمئة إلى 1825.79 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 3.2 بالمئة إلى 13.67 دولار في حين زاد البلاتين 2.3 بالمئة إلى 657.41 دولار للأوقية.