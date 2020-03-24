"الحجر البيطري": طلبات استيراد المواد الغذائية طبيعية.. ولا توجد محظورات

أكد الدكتور أحمد عبدالكريم مدير الإدارة البيطرية للحجر الصحي، أن كل البضائع المستوردة المعروضة في الأسواق صالحة للاستهلاك وخضعت للفحص.

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج "كل يوم اسم" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن السلعة متوفرة في الأسواق، مشيرًا إلى أن طلبات الاستيراد مازالت طبيعية جدًا ولا يوجد أي حظر على استيراد المواد الغذائية.

وأوضح عبدالكريم أن طلبات استيراد المواد الغذائية طبيعية وتعادل نفس كميات الاستيراد خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الحجر البيطري وقع الكشف على جميع المنتجات الخاصة بالإنتاج الحيواني، وأيضًا الكشف على كافة الحيوانات الحية التي تم استيرادها منذ الإعلان عن المرض في يناير الماضي.

وأكد عبدالكريم على أنه لم يثبت حتى الآن اكتشاف فيروس كورونا في المواد الغذائية أو الحيوانات الحية منذ الإعلان عن المرض حتى الآن.