"الوزراء": قوات الشرطة هي المعنية بتنفيذ قرار حظر التجوال

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن قوات الشرطة، هي المعنية بتنفيذ قرار حظر التجوال، الذي اتخذه رئيس الوزراء اليوم، مشددا على أن كل جهات إنفاذ القانون، سيكونوا متواجدين في الشارع، غدا، لتطبيق القرار.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن من يضبط منتهكا للحظر بدون عذر، سيجري تطبيق القانون ضده، والغرامة 4 آلاف جنيه، وقد تصل العقوبة للحبس أو كليهما.

وتابع سعد، أن القطارات والمترو والأتوبيسات، ستتوقف تماما من الساعة السابعة مساء غدا، والأتوبيسات بين المدن والمحافظات وداخل المدن ستتوقف.