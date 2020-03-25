بريد الوطن.. مصر العظمى فى مواجهة الأزمات

مهما حاول البعض من المضللين والمتآمرين والغوغاء أن يؤثروا على جموع الشعب المصرى العظيم، بما يبثونه من إشاعات وأكاذيب وفتاوى بإصرار وعناد مستهدفين الثوابت والقيم والموروث التاريخى للشعب المصرى طامحين إلى هدم وحدته الوطنية.

تمر مصر خلال هذه الفترة بالعديد من الأزمات، منها أزمة سد النهضة، والموقف المتردى لعدة دول تسعى للتآمر ضد مصر، تتعامل مصر مع الأزمة بروح تتسم بالعقلانية والدبلوماسية الرشيدة، وهنا يقف العالم مبهوراً ليس فقط من تعامل مؤسسات الدولة مع الأزمة، ولا يخفى على أحد تعامل الدولة، وشعب مصر العظيم مع أزمة فيروس كورونا بشكل مبهر، تكاتفت فيه الدولة ومؤسساتها لمنع أى محاولة لإضعاف الروح المعنوية للشعب، أو إعطاء الأزمة أبعاداً أكبر مما تستحق، وكان السند هنا هو وعى وإدراك الشعب أن هناك محاولة لاستنزاف مشاعر الجماهير نحو حالة إحباط شاملة فأسقط هذه المحاولة، تلك الأزمات تثبت بما لا يدع مجالاً للشك وتؤكد حقائق تاريخية وهى أن الشعب المصرى العظيم تحكمه وتتحكم فيه فى وقت الأزمات الكتلة الصلبة الحاكمة والمتحكمة والصامدة والواعية والتى تشكل الغالبية العظمى من الشعب المصرى، الذى وقف فى 30 يونيو وفى مواجهة الأزمات التى نمر بها وسوف يجتازها المصريون بنجاح بعون الله.

لواء محمد يوسف شعيشع

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