بريد الوطن.. أحبك مصر

أحبك مصر والكلمات

تفيض بعشقها بسمات

أحبك لهفة والشوق

دون وصالها أنات

عشقتك طيف خلد

يستبيح الليل فى ساحات

هنا يقف الصمود وتصرخ

الكلمات كى تقتات

هنا يشدو إباء الشرق

إصراراً بعزم ثبات

يرددها وتين العشق

مصر الخلد يوم شتات

عشقتك مصر قاصمة

بساح القهر قلب غزاة

فأنت لحود مغتصب

وأنت الصبر فى الأزمات

وأنت البردة القعساء

دونك فالوجود ممات

وشعب طيب الأعراق

قلباً فاض تسبيحات

وسوسنة بذكر الله

كالنبراس فى خلوات

حماك الحق يا خلدا

فأنت القلب والخفقات

عبدالناصر الكومى

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