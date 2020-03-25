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محمود مسلم

بريد الوطن.. أحبك مصر

كتب:

بريد الوطن
10:00 ص | الأربعاء 25 مارس 2020
أحبك مصر

أحبك مصر

أحبك مصر والكلمات

تفيض بعشقها بسمات

أحبك لهفة والشوق

دون وصالها أنات

عشقتك طيف خلد

يستبيح الليل فى ساحات

هنا يقف الصمود وتصرخ

الكلمات كى تقتات

هنا يشدو إباء الشرق

إصراراً بعزم ثبات

يرددها وتين العشق

مصر الخلد يوم شتات

عشقتك مصر قاصمة

بساح القهر قلب غزاة

فأنت لحود مغتصب

وأنت الصبر فى الأزمات

وأنت البردة القعساء

دونك فالوجود ممات

وشعب طيب الأعراق

قلباً فاض تسبيحات

وسوسنة بذكر الله

كالنبراس فى خلوات

حماك الحق يا خلدا

فأنت القلب والخفقات

                                                                          عبدالناصر الكومى

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