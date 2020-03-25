بريد الوطن.. أحبك مصر
كتب:
بريد الوطن
10:00 ص | الأربعاء 25 مارس 2020
أحبك مصر والكلمات
تفيض بعشقها بسمات
أحبك لهفة والشوق
دون وصالها أنات
عشقتك طيف خلد
يستبيح الليل فى ساحات
هنا يقف الصمود وتصرخ
الكلمات كى تقتات
هنا يشدو إباء الشرق
إصراراً بعزم ثبات
يرددها وتين العشق
مصر الخلد يوم شتات
عشقتك مصر قاصمة
بساح القهر قلب غزاة
فأنت لحود مغتصب
وأنت الصبر فى الأزمات
وأنت البردة القعساء
دونك فالوجود ممات
وشعب طيب الأعراق
قلباً فاض تسبيحات
وسوسنة بذكر الله
كالنبراس فى خلوات
حماك الحق يا خلدا
فأنت القلب والخفقات
عبدالناصر الكومى
يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com