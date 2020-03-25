خبير أمني: مرحلة الطبطبة انتهت.. وقانون الطورائ "هيطبق بحذافيره"

علق الخبير الأمني اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، على نزول البعض في مسيرة بالإسكندرية، نتيجة لبعض الدعوات المشبوهة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابي.

واعتبر نور الدين، خلال لقاء عبر "سكايب" مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC" والذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن الجماعة الإرهابية لا تبحث عن صحة المواطن ولكنها تبحث عن مصلحتها الشخصية، بغض النظر عن صحة المواطن المصري.

وتحدث نور الدين عن فرض حظر التجول مضيفًا: "مرحلة الطبطبة انتهت وقانون الطورائ هيطبق بحذافيره"، مطالبًا المواطنين بالخوف على أنفسهم وأسرهم والالتزام بحظر التجول.

وتابع: "الأمور تحت السيطرة والشعب 80% منه واعي وبيوعوا بعض عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي".