مصري مقيم بفرنسا لـ"الوطن": زوجتي تعقم المنزل يوميا للحفاظ على حياتنا

تخطى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا عتبة الألف حيث أعلنت السلطات مساء الثلاثاء تسجيل 240 وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل عدد الوفيات إلى 1100 شخص منذ ظهور الوباء على الأراضي الفرنسية.

وأصبحت فرنسا خامس دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بعد الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

ويقول كريم عبدالله، مصري مقيم في مدينة نيس الفرنسية، إنه يلتزم المنزل ولا يخرج منه إلا للضرورة القصوى حفاظا على نفسه وعلى أسرته المكونة من زوجة وطفل.

وأضاف كريم لـ"الوطن": "أعمل في مجال السياحة وللأسف الأوضاع غير مستقرة حاليا وأعداد الإصابات تزداد يوميا، كما أنني الآن في فترة إجازة من العمل فلا داعي لأن أخاطر بحياتي وحياة أسرتي".

وتابع: "في البداية الأعداد كانت قليلة نسبيا لكن مع مرور الوقت بدأت في الزيادة، والآن زوجتي تهتم بكل ما يخص المنزل من تطهير وتعقيم، ونعيش في حالة عزل دائم، فلا نزور أحدا ولا أحد يزورنا".

وأوضح أن زوجته تقوم في الوقت الحالي بإعداد الطعام الصحي الذي يزيد من المناعة ويحافظ عليها، وتعتمد بشكل كبير على الخضروات والفاكهة.

ودخل قانون الطوارئ الصحية في فرنسا حيز التنفيذ الثلاثاء بعد أن تم إقراره الأحد في البرلمان.

وتوجه رئيس الحكومة إدوار فيليب بكلمة إلى الفرنسيين بين فيها أبعاد القانون والإجراءات التي سيتم اتباعها لوقف تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد.

ومن أهم هذه الإجراءات فرض غرامات إضافية على مخالفي حظر التجول، وإغلاق الأسواق المفتوحة، مع إعطاء البلديات صلاحية استثناء بعض هذه الأسواق في القرى والبلدات والمدن الصغيرة التي تعتمد عليها اعتمادا أساسيا للحصول على احتياجاتها الغذائية.