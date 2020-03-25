غلق جزئي لمدة 3 أيام.. تحويلات مرورية بديلة لشارع الهرم

قالت محافظة الجيزة إنه سيتم غلق شارع الهرم جزئياً أعلى نفق اللبيني لمدة 3 أيام، خلال الفترة من الجمعة إلى الأحد، ما بين بداية من يوم الجمعة الموافق 27 إلى 29 مارس الجاري، خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً فقط طوال أيام العمل دون تعطيل لحركة المرور.

وذلك للانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق "الخط الرابع" سيتم وبالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة نقل مرافق "الكهرباء" والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق.

التحويلات المرورية البديلة

وأعلنت إدارة المرور عن تحويلات مرورية بمحيط منطقة الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، وذلك للحد من التكدسات المرورية بمحيط منطقة ميدان الرماية ومنطقة تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية.. وذلك على النحو التالي:

- القادم من ميدان الرماية ويرغب بالسير باتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائري ومناطق كرداسة، يقوم بالسير في الطرق التالية:

السير يساراً باتجاه شارع الشمس بمنطقة حدائق الأهرام القديمة.

استكمال السير بشارع الشمس حتى تقاطعه مع الطريق البطيء بمحور المنصورية.

السير يميناً بالطريق البطيء بمحور المنصورية حتى فتحة الدوران المستحدثة المؤدية إلى محور المنصورية ومنه إلى شارع الملك فيصل يميناً، أو استكمال السير اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة برفع كفاءة شارع الشمس وإزالة أية معوقات مرورية وتم منع الانتظار بطول شارع الشمس بالكامل على الجانبين لتسهيل الحركة المرورية، كما تم وضع العلامات المروية والإرشادية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، لإرشاد قائدي المركبات ومنعاً لحدوث أي تكدسات.