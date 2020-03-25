الصحة العالمية تشيد بإدارة مصر لأزمة كورونا: قرارات مبكرة عكس دول أخرى

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن بعض تجارب دول العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد يمكن وصفها بالناجحة وبالعض الآخر يمكن وصفها بانها لم تحقق النجاح المرجو منها، و"نتمنى أن يعاد النظر فيها وصياغتها مرة أخرى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بـ "إكسترا نيوز"، أن الصين وهونج كونج حققتا تجربة ناجحة وكانت تجربتهما قائمة بشكل أساسي على الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة على مدن بأكملها، و"كان لفترات طويلة ممنوع الخروج من المنزل إلا بإقرار من الحكومة الصينية بعدم وجود اختلاط مباشر بحالات مصابة بكورونا".

وتابع أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات وعلى رأسها الحكومة المصرية تقلل من فرصة التعرض للإصابة لأن شخص واحد مصاب بكورونا قادر على إصابة العشرات وبالتبعية العشرات قادرون على إصابة مئات.

واستطرد أن الإجراءات التي فرضتها الحكومة المصرية ليست سابقة من نوعها لأن معظم دول العالم اتخذتها، موجها الشكر لمصر على اتخاذ هذه الإجراءات بشكل مبكر، و"فيه دول للأسف اتخذتها بعد انهيار المنظومة الصحية".

وأوضح أن إجراءات الحكومة المصرية ستقلل من انتشار الفيروس.