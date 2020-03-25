هل يشهد أبريل نهاية كورونا؟.. توقعات بموعد الخلاص من الكابوس

كابوس كبير يعيش فيه العالم منذ شهر يناير الماضي، حيث أصبح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-9"، الذي ظهر في الصين وانتقل منها لباقي دول العالم، جائحة عالمية أصابت وقتلت مئات الآلاف وتسببت في خسائر اقتصادية كبيرة وأوقفت الحياة في معظم بلدان العالم، ويرنو سكان العالم إلى انتهاء ذلك الكابوس الذي أصبح رعبًا كبيرًا يعيشه البشر، وهي النهاية التي تتردد كثيرًا، بشكل رسمي، أنها ستكون في شهر أبريل المقبل.

بداية الحديث عن نهاية الفيروس القاتل خرجت من الصين، منبع المرض ومصدره، حيث خرج المستشار الطبي للحكومة الصينية وخبير الأوبئة تشونج نانشان، صاحب الـ83 عاماً، الذي قاد الحرب ضد الفيروس في مدينة ووهان الصينية، ليتنبأ خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" في مطلع شهر فبراير الماضي، حيث كان المرض يتفشى بشكل كبير في الصين؟ بأن الفيروس سينتهي في شهر أبريل المقبل.

توقعات وتنبؤات خبير الأوبئة الصيني، الذي اشتهر بمكافحة فيروس سارس في عام 2003، لم تنتظر شهر أبريل للتحقق داخل الصين، فالبلاد التي سجلت أكثر من 3 آلاف حالة وفاة وأكثر من 80 ألف إصابة، قلت أعداد الإصابات فيها تدريجيا منذ منتصف فبراير حتى أعلنت في 11 مارس الجاري، وبعد شهر واحد من نبوءة ناتشان، السيطرة على الفيروس وإغلاق المستشفيات التي تم بناؤها لمحاربته بعد خلوها من المصابين، كما أن عدد المتعافين تخطى سبعين ألف شخص، لتعلن الصيين رفع الإغلاق عن المدينة يوم 8 أبري المقبل.

ناتشان لم يكن الوحيد الذي ربط بين نهاية كورونا وشهر أبريل، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج بتلك النبوءة كذلك، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال فيها الفيروس عادة ما سينتهي في أبريل، لأن الحرارة تقتل هذا النوع من الفيروسات.

ترامب يتحدث مجددا عن انتهاء كورونا في أبريل

تصريحات ترامب جاءت بعد أيام قليلة من تقرير نشره موقع "أكوويذر"، التابع لشركة أمريكية تقدم خدمات التنبؤ بالطقس في جميع أنحاء العالم، توقع انتهاء فيروس كورونا الجديد في شهر أبريل، بناءً عى دراسة نماط انتقال فيروسات قديمة مثل السارس في عام 2003، وبيانات الإنفلونزا الإسبانية لعام 1918 والإنفلونزا الأمريكية الموسمية خلال العقد الماضي.

ترامب كرر توقعه عدة مرات، وكان آخرها، أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي حول الأزمة، قال فيه إن إدارته ستحاول حل الأزمة بحلول عيد الفصح في شهر أبريل المقل، وذلك على الرغم من توحش المرض في أمريكا وإصابته أكثر من 50 ألف شخص حتى الآن، وإعلان مدينة نيويورك بؤرة جديدة للفيروس، ووضع جميع سكانها تحت عزل صحي إجباري.