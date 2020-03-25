مركز محتمل لتفشي لوباء.. أمريكا تسجل ضعف إصابات إيطاليا آخر يومين

تتوقع منظمة الصحة العالمية، أن الولايات المتحدة، يمكن أن تكون المركز التالي لوباء الفيروس التاجي المستجد كورونا، الذي يجتاح العالم.

الفيروس خرج في البداية من الصين بقارة آسيا، إذ اكتشف للمرة الأولى في إقليم "ووهان" ، لتكون الصين هي البؤرة الأولى لفيروس كورونا.

وبعدما بدأت الصين في السيطرة على الأمور والحد من انتشار الفيروس داخل البلاد، حلت دولة إيطاليا محلها لتصبح مركز وبؤرة الوباء في الوقت الحالي، بعدما قفزت قفزة رهيبة في أشهر قليلة فيما يتعلق عدد إصابات ووفيات كورونا، لتصبح ثاني أكثر دولة في العالم بعد الصين من حيث إجمالي عدد حالات الإصابة، كما أصبحت أكثر دولة شهدت حالات وفاة في العالم بسبب كورونا.

المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، أشارت في لقاء مع الصحفيين، أمس الثلاثاء، إنه مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، فإن لدى البلاد "إمكانات" لتصبح المركز التالي لوباء الفيروس التاجي.

وبالنظر فيما ترصده الولايات المتحدة الأمريكية من حالات يومية، فإن امريكا بالفعل حققت قفزة مخيفة فيما يتعلق بعدد متضرريها بالوباء، إذ أصبحت بشكل سريع هي ثالث أكثر دولة العالم من حيث عدد حالات الإصابة، خلف دولتي الصين وإيطاليا.

أمريكا سجلت حتى الآن 54808 حالة إصابة بفيروس كورونا، قبل إيطاليا التي سجلت إجمالي حالات 69176 حتى الآن.

وكانت أمريكا قد سجلت في الساعات الـ24 الأخيرة فقط 11074 إصابة بالفيروس، فيما سجلت إيطاليا 5249 حالة، ما يعني أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من ضعف عدد حالات إيطاليا بؤرة الوباء الحالي.

الأمر نفسه بالنسبة لليوم الذي سبقه، إذ سجلت أمريكا 10168 حالة، بينما سجلت إيطاليا 4789 إصابة.

وفي نفس السياق قالت هاريس: "إننا نشهد الآن تسارعًا كبيرًا جدًا في عدد المصابين من الولايات المتحدة، لذلك لديها هذه الإمكانات لتكون بؤرة الوباء في العالم، لا يمكننا أن نقول أن هذا هو الحال حتى الآن، ولكن لديها هذه الإمكانات".