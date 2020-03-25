الصحة العالمية: 80% من الحالات المصابة بكورونا تشفى بأدوية برد عادية

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن عمر فيروس كورونا المستجد على الأرض أقل من 4 أشهر لذلك فالمعلومات عنه قليلة، وفي حالة وصول أي معلومة جديدة يتم تحديث البروتوكول الخاص به وإخبار وزارة الصحة بكل دولة بالمستجدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بـ "إكسترا نيوز"، أن التحديثات الجديدة بالبروتوكول توضح أن العلاج يتم عن طريق تقييم الطبيب المعالج والأعراض التي تظهر، موضحا أن الفحوصات أثبتت أن أكثر من 80% من الحالات المصابة تكون بسيطة ولا تحتاج علاجا محددا إلا علاج لنزلات البرد العادي المتعارف عليه.

وتابع: "المضادات الحيوية لا يوثق بها في علاج الحالات المصابة بكورونا لأنها تقاوم البكتيريا فقط، ومن الممكن أن يكون لها أضرار مناعية، ومن الممكن ألا تضر الفيروس بل تضر الأجهزة الحيوية".

وعن ما يقال عن استخدام دواء الملاريا للعلاج من كورونا أوضح أن منظمة الصحة العالمية لا توصي باستخدامه لأنه من الممكن أن تكون آثار السلبية كبيرة.

الخولي: فيروس هانتا لا يسبب مشكلات صحية عامة

وأوضح أن فيروس هانتا فيروس محلي لا يوجد داعي للذعر منه، ولا يسبب مشكلات صحية عامة داخل الصين أو خارجها، "انتقاله ضئيل جدا من إنسان لآخر وفرصة تحوله ضئيلة جدا، ولا يوجد مجال للذعر من الفيروس في الوقت الحالي وصعب أن يسبب مشكلة صحية في المستقبل القريب".