عاجل.. الذهب يرتفع 43 جنيها في بداية تعاملات اليوم

قفزت أسعار الذهب 43 جنيها بداية تعاملاته بالبورصات العالمية وأسواق المال، وارتفع المعدن النفيس أمس 2%، ليواصل مكاسبه عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.

الأمر انعكس على السوق المحلي بالارتفاع، مسجلا أكبر مكسب يومي منذ يونيو 2016، في حين يتوقع خبراء سوق الذهب حدوث ارتفاع آخر للأسعار في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبيع عيار 24 بـ829 جنيها مقابل 786 جنيها أمس، وسجل عيار 21 نحو 726 جنيها، وبلغ سعر بيع عيار 18 622 جنيها، كما بيع الجنيه الذهب بـ5 آلاف و810 جنيهات.

وتختلف أسعار البيع من محل لآخر، ويرجع ذلك لأسعار المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وتمثل 10%من سعر المعدن.