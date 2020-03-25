صور.. حملة لتعقيم ماكينات الصراف الآلي وسيارات الأجرة

دشن حزب حماة وطن بمحافظة أسيوط حملة لتعقيم ماكينات الصراف الآلي بمركز أبو تيج الموجودة بمختلف أرجاء قرى ومدينة المركز، وذلك تزامنا مع بداية صرف المرتبات التى بدأت أمس الأربعاء لمجابهة فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى بين المترددين.

جاء ذلك بواسطة شباب الحزب المتطوعين الذين قاموا أيضا بتعقيم أيدى المواطنين قبل وبعد استخدام ماكينة الصراف الآلي، كما تم توزيع لكل مواطن "غطاء للأصبع" يستعمله المواطن عند استخدام المفاتيح ويلقى به في سلة المهملات عقب انتهاء عملية السحب كما وفر الحزب أماكن انتظار للمواطنين أمام البنك مع وضع مسافات كافية بين كل مقعد وآخر.

وقال العقيد علاء خيرالله أمين حزب حماة وطن بأبو تيج إن ذلك يأتى في إطار مشاركة الحزب أجهزة الدولة في مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ولحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للفيروس، مؤكدا أن البكتيريا والفيروسات تقل بشكل كبير فى الأماكن المفتوحة والمعرضة للعوامل الجوية مباشرة كوسائل المواصلات العامة والخاصة، لافتا إلى أنهم قاموا بتعقيم جميع سيارات الأجرة الموجوده بمواقف المركز.

وفي سياق آخر، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عملية تطهير وتعقيم الشوارع والمؤسسات الحكومية وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية وكافة المرافق بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".