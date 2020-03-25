مصر تدين الحادثين الإرهابيين في نيجيريا وتشاد

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الحادثيّن الإرهابييّن الغاشمين اللذين وقعا في نيجيريا وتشاد الشقيقتين، ما أسفر عن وفاة وإصابة عشرات الجنود من البلديّن.

وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين.

كما أكد وقوف مصر، حكومةً وشعباً، مع حكومتيّ وشعبيّ نيجيريا وتشاد الشقيقتيّن في مصابهما الأليم، مشددا على ضرورة التصدي للإرهاب من خلال تحرك وتكاتُف جماعي حازم يتبنى مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها دون استثناء.