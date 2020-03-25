مصدر أمني: بدء انتشار القوات في الشوارع لتنفيذ قرار فرض الحظر

قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية رفعت درجات الاستعداد بكافة قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، استعدادًا لتنفيذ قرار حظر التجوال الذى يبدأ فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر أن القوات بدأت فى التوجه لمواقعها فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى إلغاء جميع الراحات والإجازات للضباط والأفراد، لفرض السيطرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظروطالب المصدر المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من السابعة مساءًا اليوم وحتى السادسة صباحًا.

وحذر المصدر من أن القوات ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وستنفذ قرار حظر التجول بصرامة.