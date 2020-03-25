مع أول يوم حظر.. "اتحاد الغرف" يدعو المواطنين للالتزام وعدم التزاحم

ناشد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، المواطنين بالالتزام في التعامل مع المحال والسلاسل والمراكز التجارية وعدم التزاحم في ظل توافر كل السلع والمعروض الذي يكفي الاحتياجات ويزيد.

جاء ذلك في أول يوم من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحظر التجوال الذي سيبدأ اليوم، لمدة 15 يومًا.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك تكاتفا بين الدولة والقطاع الخاص؛ لتوفير كل السلع لضبط السوق والحفاظ على استقراره في ظل هذه الظروف، لذا يجب على المواطنين شراء احتياجاتهم الطبيعية حتى لا يحدث زحام على السوبر ماركت ومحال السلع الغذائية، وأنه لا بد أن تكون معدلات الاستهلاك طبيعية.

وناشد العربي كل فئات الشعب المصري بالالتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية التي أصدرتها الدولة تجنبًا للعقوبات وحفاظًا على صحة الجميع لعبور هذه الظروف الاستثنائية، مشددًا على الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإدارة هذه الأزمة.

واختتم رئيس اتحاد الغرف التجارية بأن غرف العمليات إدارة الأزمات بكل الغرف التجارية على مستوى الجمهورية في حالة طوارئ؛ لمتابعة السوق ورصد حركة السلع، والكشف عن أي مستجدات به والإعلان عنها أولًا بأول بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل الحفاظ على استقرار السوق، دعمًا للمواطنين خصوصًا في ظل الظروف الحالية.