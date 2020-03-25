"مياه القليوبية" تطالب المستفيدين بشحن العدادات تفاديا لقطع الخدمة

أهابت شركة مياة القليوبية بمواطني المحافظة عملاء العدادات مسبقه الدفع بضرورة التوجه إلى أقرب مركز شحن، حتى تتمكن الشركه من إعادة تهيئه الكارت الخاص بهم، لضمان عدم انقطاع المياه لمده شهر كامل ابتداءًا من 1 إلى 30 أبريل المقبل، وذلك فى موعد غايته يوم الثلاثاء المقبل.

وأكدت الشركة في بيان لها، اليوم، بأنه فى حال عدم التوجه إلى أقرب مركز شحن، فإن الشركه غير مسئولة عن إنقطاع المياه

وكانت شركة مياه القليوبية برئاسة المهندس مصطفي مجاهد، قد أعلنت تشكيل لجنة لمواجهه فيروس كورونا المستجد، والعمل على تعزيز إجراءات المراقبه والوقاية لمنع انتشاره وتكثيف حملات التوعيه بين العاملين، من خلال المنشورات والبانرات التوعويه واللوحات الارشاديه بالاجراءات الواجب اتخاذها لزياده الوعي الصحي لدى العاملين