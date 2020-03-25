الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد

توقعت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث ارتفاع في درجات الحرارة غدًا الخميس، لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن درجات الحرارة غدًا، ستكون أعلى من المعدلات بـ7 درجات، وستصل لـ27 درجة مئوية على القاهرة.

وأشارت شاكر، إلى أن الطقس سيشهد هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والقاهرة، وأن هذه الرياح ستكون محملة بالرمال والأتربة، مشددة على انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية والطرق المكشوفة.

وتوقعت شاكر، أن يشهد الطقس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وبعض مناطق الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت انخفاض درجات الحرارة يوم الجمعة، على أن تصل يوم السبت لـ23 درجة، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس، وعدم التسرع وارتداء الملابس الصيفية.