محافظ الدقهلية: المواطنون على درجة كبيرة من الوعي لتطبيق حظر التجول

أكد الدكتور أحمد مختار، محافظ الدقهلية، أن المواطنين بالمحافظة على درجة كبيرة من الوعي بتطبيق قرار حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه أجرى جولات ميدانية مع نائبه ومدير الأمن أوضحت مدى انضباط كبير بالشوارع فوق الممتاز.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامح "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية، بسمة وهبة، أن كل المحال في الشوارع الرئيسية والجانبية مغلقة منذ الساعة الخامسة، ولا يوجد ما يدعو المواطنين للنزول للشوارع بعد هذا الغلق.

وأشار "مختار" إلى أن المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة اتخذت كل الاجراءات الاحترازية سواء من ناحية الأشخاص الذين ظهرت تحليلاتهم إيجابية والمخالطين لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وكان هناك لجان للتقصي حول المخالطين لهم ويجرى وضعهم في عزل ذاتي في منازلهم وأظهر نتيجة جيدة جدا.

وأوضح أن وزارة الصحة خصصت معملا في أحد مستشفيات مديرية الصحة بالمحافظة لإجراء تحليل PCR بدلا من الذهاب للقاهرة، مؤكدا أن المجتمع المدني في المحافظة أكثر من رائع ونشيط بدرجة ممتازة.