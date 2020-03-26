"الصحة": عدد حالات الشفاء من كورونا في مصر يعتبر إيجابيا

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن وجود 456 حالة منهم 95 حالة تم شفاؤها يعتبر شيئا إيجابيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الحالات التي تحولت من إيجابية لسلبية بلغ عددها 113 حالة، معتبرًا أن ذلك يعتبر مؤشرا جيدا، مؤكدًا: "مصر كدولة نسب الشفاء فيها عالية الحمد لله".

وأشار إلى أن معظم الحالات التي تم اكتشافها قادمة من الخارج، مشددًا على أن عدد الحالات بدأ يقل بعد إغلاق المطارات، متوقعًا أن تؤدي إجراءات الحكومة لمزيد من السيطرة على انتشار الفيروس، وأن ذلك يعتمد على وعي المواطنين.

وأعرب مجاهد عن أمله بأن نظل في المرحلة الثانية من مراحل التعامل مع الفيروس وعدم الانتقال للمرحلة الثالثة.