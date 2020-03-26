"المترو": وزير النقل أمر بتكثيف القطارات بدءا من الساعة 3 حتى 5

نصح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، المواطنين بالرجوع إلى منزلهم مبكرا بداية من الساعة الخامسة وعدم التزاحم في مرفق مترو الأنفاق.

وشبَّه عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، مشهد تزاحم المواطنين اليوم في الرحلة الأخيرة لمترو الأنفاق قبل الحظر بأول أيام شهر رمضان المعظم وتسارع المواطنين من أجل اللحاق بالإفطار، ما يسبب وقوع الحوادث.

وأوضح المتحدث باسم المترو أن وزير النقل أمر بتكثيف قطارات المترو بدءا من الساعة الثالثة للساعة الخامسة، مشيرًا إلى أن اليوم شهد إطلاق 8 قطارات إضافية لمواجهة التزاحم، ناصحًا المواطنين بالخروج من أعمالهم من الساعة 3 على أن يخرج بما لا يقل عن ساعة لآخر مترو سينطلق قبل وقوع الحظر.