6 طعنات من زوج في صدر زوجته بالدقهلية

طعن زوج زوجته بمحافظة الدقهلية 6 طعنات نافذة في الصدر والذراع ووصلت المصابة إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة جراحة عاجلة لإنقاذ حياتها.

وبحسب بيان لجامعة المنصورة، وصلت إلى استقبال مستشفى الطوارئ سيدة عمرها 35 عاما مصابة بطعنات متعددة منها ثلاث طعنات نافذة في الصدر وثلاث طعنات في الذراع الأيسر، واتهمت زوجها بالاعتداء عليها.

وأجرى أطباء الطوارئ الكشف الطبي عليها في تمام الساعة الواحدة صباحا وكانت إثر وصولها في صدمة نزفية مع انخفاض حاد في ضغط الدم ثم دخولها إلى غرفة العمليات بمستشفى الطوارئ.

وتدخل فريق من قسم جراحة القلب والصدر لإجراء جراحة عاجلة بقيادة الدكتور فتوح علاء الدين، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والأطباء المقيمين، رانيا يوسف، و محمد زهران، و محمود نصير، وأمير ثابت، و إسلام سعيد"، أطباء التخدير "محمد الأمير، و محمد رجب، ومحمود أشرف".

وأكد الأطباء أن الحالة الآن بعناية مستشفى الطوارئ بحالة مستقرة، بعد أن وجدوا أن أحد الجروح الطعنية نافذ إلى الشريان الأورطي الصاعد وتم التعامل معه من قبل فريق جراحة القلب والصدر.